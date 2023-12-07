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كواليس سرقة أجنبيين بالإكراه في زراعات أبو النمرس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على 3 مسجلين خطرًا استدرجوا أجنبيان إلى زراعات أبو النمرس واستولوا على متعلقاتهما الشخصية ومبلغ مالي.

تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بلاغا من مأموري مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بتعرض شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمين بحدائق المعادى إلى حادث سرقة.

استمع المقدم مصطفى زيدان مفتش فرقة الجنوب إلى أقوال الضحيتين، وقالا إن 3 أشخاص -أدليا بأوصافهما اصطحبوهما إلى منطقة زراعات، واستولوا على متعلقاتهما "هاتفين، مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار.

فريق بحث أجرى تمشيطًا لمكان الواقعة مع تفريغ كاميرات المراقة القريبة وتحديد خطوط السير وصولا إلى تحديد المتهمين وأمكن ضبطهم بالتنسيق مع وحدة مباحث أبو النمرس، وأقروا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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