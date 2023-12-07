السجن 3 سنوات لصاحب شركة تهرب من 643 ألف جنيه ضرائب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية صاحب شركة مقاولات بالسجن 3 سنوات غيابيًا، لاتهامه بالتهرب الضريب، وإلزامه بسداد الضريبة المستحقة قدرها 643 ألف و263 جنيهًا.

أصدر الحكم المستشار محمد محجوب محمد العباسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، والمستشار وائل محمد صبري.

ترجع وقائع القضية رقم 8084 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة التهرب الضريبي يفيد تهرب "أ.م.س" مسئول شركة مقاولات عمومية بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطه في مجال المقاولات والتوريدات العمومية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قدم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة وذلك استنادا للفواتير والثابت بها حجم تعاملاته مع شركتين وأنه لم يقر عن تلك الخدمات المقدمة لاستحقاق ضريبة مضافة مقدارها 643263 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.