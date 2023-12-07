"بعمل فيديوهات للضحك".. اعترافات كروان مشاكل في واقعة "فيديو المطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نفى التيك توكر "كروان مشاكل" نيته في التحريض على الدعارة خلال التحقيقات التي تجرى معه في واقعة بث فيديو رفقة "إنجي حمادة" داخل مطبخ، واتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور، في المحضر رقم 17401 لسنة 2023 جنح التجمع الأول.

وقال "كروان" خلال التحقيقات - حصل "الخليج 365" على نسخة منها -: "أنا مكنتش بحرض على الدعارة وعملت فيديوهات كتير لكن للضحك فقط".

ونفى زواجه عرفيًا من المذيعة "إنجي حمادة"، مؤكدًا أن العقد العرفي الذي ادعت فيه "إنجي حماده" زواجها من "كروان" مزورًا وليس له أساس من الصحة.

وأعرب عن أسفه أمام جهات التحقيق عن بثه لفيديوهات وصفها بأنها لا تليق، قائلًا: "أنا زي ما قولت نشرت فيديوهات مكنش ينفع أنزلها وأنا غلطان إني نشرتها، بس أنا ماكنتش أعرف إن فيها حبس وكان كل همي الشهرة".

وعن علاقته بالمتهمة الثانية في اقضية إنجي حمادة قال إن عرفها قبل 4 أشهر وظهر معها مقابل الحصول على أموال رغبة منها في زيادة متابعينها، موضحًا أن كل فيديو ظهرت معه فيه كان يتقاضى منها على 500 جنيه.

وبرر نشر إنجي حمادة لفيديو المطبخ المتسبب في القضية - وفق أقواله في التحقيقات - بقوله "إنجي حمادة عايزة تلبسني علشان انا بحب واحدة تانية".

وأمرت جهات التحقيق، بعرض التيك توكر "كروان مشاكل"، على الطب الشرعي لأخذ عينات لاكتشاف تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وفق محفوظ.

جاء ذلك عقب صدور قرار بحبس "كروان مشاكل" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطه بمحافظة سوهاج.

وقررت النيابة في وقت سابق بحبس "إنجي" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد لها قاضي المعارضات 15 يومًا آخرين.

وقال محامي المتهمة وليد سعيد في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن النيابة حولت موكلته للطب الشرعي بعد ضبط برشام مخدر "جدول" من منزلها.

وظهرت إنجي حمادة كمقدمة برنامج على قناة تلفزيونية شهيرة قبل أن تتجه إلى تقديم محتوى عبر منصة "تيك توك وتعاونها مع مقدم محتوى شهرته "كروان مشاكل" في الواقعة المعروفة بـ"فيديو المطبخ".