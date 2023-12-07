نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين، قولهم إنّ "الولايات المتحدة الأميركية طلبت من إسرائيل ترك الجيش الأميركي يرد على الحوثيين بدلًا من المخاطرة بتوسيع الصراع".
وتنفّذ حركة "أنصار الله" اليمنية عبر القوات المسلحة اليمنية عمليات ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها في البحر الأحمر مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": أميركا طلبت من إسرائيل ترك الجيش الأميركي يرد على الحوثيين لعدم توسيع الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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