"وول ستريت جورنال": أميركا طلبت من إسرائيل ترك الجيش الأميركي يرد على الحوثيين لعدم توسيع الصراع

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين، قولهم إنّ "الولايات المتحدة الأميركية طلبت من إسرائيل ترك الجيش الأميركي يرد على الحوثيين بدلًا من المخاطرة بتوسيع الصراع".

وتنفّذ حركة "أنصار الله" اليمنية عبر القوات المسلحة اليمنية عمليات ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها في البحر الأحمر مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.