رئيسي توجّه إلى روسيا: القضية الفلسطينية وجهود وقف القصف على غزة ضمن جدول المحادثات

غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طهران متوجهًا إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكّد الرئيس الإيراني أنّ الجهود العاجلة الرامية لوضع نهاية للقصف على غزة ورفع الحصار عن أهاليها وإرسال المساعدات والامدادات إليها ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة، من أهم الموضوعات التي سيتناولها خلال زيارته لموسكو.

واوضح، قبيل توجهه إلى موسكو، أنّه تم خلال هذه السنوات اتخاذ خطوات جيدة على طريق تمتين العلاقات وتوفير مصالح المنطقة فروسيا وإيران تحرصان على ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما نظرة مشتركة تجاه قضايا المنطقة وخارجها.

وأكد رئيسي أن تقوية خطوط الطاقة والصناعة والزراعة والشركات القائمة على المعرفة والموضوعات المختلفة تشكل مجالات للتعاون بين ايران وروسيا.

ولفت إلى أن التواصل بين ايران وروسيا في اطار اتحاد اوراسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون وبريكس مستمر باتجاه تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري، وما زالت ثمة مجالات للمزيد من تعميق التعاون.

ولفت إلى أنّ أحد الموضوعات المهمة المدرجة على جدول المحادثات بين ايران وروسيا هي القضية الفلسطينية والجهود العاجلة لوقف القصف على غزة.