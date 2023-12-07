زاخاروفا: لا أمل في انتهاء المواجهة بين إسرائيل و"حماس" في المستقبل المنظور

اشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الى إنه "لا أمل في انتهاء المواجهة بين إسرائيل و"حماس" في المستقبل المنظور"، لافتة الى ان "اندلعت حروب، ووقعت هجمات إرهابية في الشرق الاوسط، لكن ما حدث في 7 تشرين الاول ما زال مستمرا للأسف، لا يوجد أي بوادر أمل في أن ينتهي ذلك في المستقبل المنظور".
ورأت ان "لقد استفزت الولايات المتحدة الوضع الحالي، والجموح المطلق في سياسة التفرد التي تطبقها في كل مكان وفي الشرق الأوسط، أدى إلى كارثة غير مسبوقة.. وكما يجمع المحللون وخبراء السياسة، فلا أمل بأن ينتهي ذلك في المستقبل المنظور".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح مؤخرا بأن الوضع الذي وصل إليه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحول لكارثة إنسانية حقيقية.
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