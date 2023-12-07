"القسام": استهدفنا غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت "غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم". ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع.

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