نادي الأسير الفلسطيني: 3670 حالة اعتقال في مدن ومحافظات الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

أعلن نادي الأسير الفلسطيني "اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم".
وبحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فقد ارتفعت حصيلة الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول الماضي إلى 3670.
وذكر البيان: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس (30) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، إضافة إلى اعتقال عدد من عمال غزة"، مشيرا الى ان "تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي طولكرم، والخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات في محافظات: نابلس، بيت لحم، وجنين".
ولفت الى إن "حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
كما ارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ الـ 7 من تشرين الاول إلى 266 شخصا.
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