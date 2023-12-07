الجيش أعلن إرشادات عامة للإعلاميين أثناء التغطية في المناطق الحدودية الجنوبية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ "إلحاقًا بالتّعميم السّابق المتعلّق بالتزام إجراءات الاستحصال على ترخيص تصوير من قيادة الجيش- مديرية التوجيه، وبناءً على الاجتماع الّذي عُقد في وزارة الإعلام، وبما أنّ المناطق الحدوديّة الجنوبيّة تمرّ بوضع استثنائي ودقيق على أثر الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة، وحفاظًا على سلامتكم وحرصًا على التّعاون بين الوحدات المنتشرة ووسائل الإعلام، يهمّ قيادة الجيش- مديريّة التّوجيه أن تلفت عنايتكم إلى الإرشادات التّالية:
1- التّقيّد بإرشادات الوحدات المنتشرة في ما خصّ النّقاط الخطرة.
2- عدم تصوير محيط المراكز العسكريّة والأمنيّة، أو نشر معلومات أو تفاصيل ميدانيّة يمكن للعدو الإسرائيلي استغلالها.
3- اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تغطية الأحداث.
4- ضرورة توجُّه الإعلاميّين غير اللّبنانيّين، المستحصلين على ترخيص تصوير من قيادة الجيش- مديريّة التّوجيه وبعد الاستحصال على إذن وزارة الإعلام، إلى فرع مخابرات منطقة الجنوب قبل البدء بالتّغطية الإعلاميّة.
5- تضمين طلب التّرخيص المرسَل إلى قيادة الجيش فئة الدّمّ العائدة لكلّ من أعضاء الفرق الإعلاميّة.
6- عند التّعرّض لأيّ حادث، يمكن التّواصل مع عمليّات قطاع جنوب الليطاني على أحد الأرقام: 742290/07 ـــــ 741858/07 ــــ 741854/07، أو مع فرع مخابرات منطقة الجنوب على أحد الرّقمين: 720008/07 ــــ 725015/07".
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