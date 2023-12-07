بيرم تسلم من اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخطة المبدئية لإنقاذ الضمان

تسلم وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم من اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال اجتماع مع اعضائها الخطة المبدئية لإنقاذ الضمان، التي تشكل خطوة علمية متقدمة لتطوير الصندوق واصلاحه. وقد أوصى بيرم بتنفيذها قريبا بالتعاون مع مدير عام الضمان ومجلس الادارة.

في سياق منفصل، اجتمع بيرم مع وفد من UNDP برئاسة نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي محمد صالح، وقد استمع الوفد الى شرح بيرم عن ان وزارة العمل، لعّلها من الوزارات الاولى التي وضعت خطة ثلاثية من العام 2022 الى العام 2025 من اجل الحوكمة والتحول الرقمي وتدريب الشبا .

وأعلن صالح عن "كامل الاستعداد للتعاون، حيث تم الاتفاق على تعيين مندوبين من المنظمة والوزارة للمتابعة والتنفيذ على مراحل، كما التزم ممثل المنظمة بتسليم وزارة العمل "كورسات" دورات تطويرية للشباب اللبناني بما يغطي 2000 مستفيد مجاناً وسيغلن عنها في مؤتمر صحافي قريبا".