الخليل: مشروع الموازنة الذي يُناقش يبقى "رغم كل الضجيج" في صلب مسار الإصلاح

اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ مشروع الموازنة الذي يُناقش راهنًا في مجلس النواب يبقى "رغم كل الضجيج في صلب مسار التصحيح والإصلاح"، الهادف إلى "تأمين استقرار مالي ونقدي وإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية".

وخلال احتفال اقامته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في مقرها الرئيسي في الحدث لتكريم المتفوقين من أبناء موظفي "الريجي" والمزارعين، أكّد الخليل "التعامل بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها"، و"العمل لزيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة".

ولفت الخليل إلى أنّ "في كل مرة أحضر إلى هذه المؤسسة، ازداد ثقة بأن لبنان ما زال بخير، وانه لقادر على استنهاض مؤسساته وإداراته، ما دام عندنا نموذج على مثال مؤسسة إدارة حصر التبغ والتنباك – الريجي".

وتوجّه إلى المتفوقين قائلاً: "النجاح ينتظركم طالما ثابرتم وخطوتم خطوات التنمية الصحيحة بالتربية المنزلية وبرعاية هذه المؤسسة، وطالما صمد أهلكم المزارعون، ومنهم من استشهد في الأرض التي أعطت وتعطي مع كل شتلة تبغ تعباً وانتباهاً، وتعمدت اليوم ان أكون بينكم لأستمد من إنجازاتكم الإرادة والعزم والاندفاعة والتفاؤل التي لولاها لما بقي هذا البلد واقفاً".

وذكر الخليل أنّ "رغم كل ما تهدد لبنان من مخاطر في استقراره على المستويات كافة ومنها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي سنعبر مطباته بالتضامن وبحمل المسؤولية، سنعبر إلى ساحة إعادة النهوض والإصلاح الذي يوفر العدالة الاجتماعية المنشودة".

وأكّد أنّ "في زمن المناقشة المفتوحة على الموازنة العامة"، سيتعامل "بإيجابية مع كل طرح وكل تعديل علمي وواقعي لبنودها، يخدم المصلحة المالية العليا للبلاد وانتظامها"، وعلى "العمل لزيادة إيرادات الدولة بما يعزز التوازن المالي الذي يخدم تنفيذ المشاريع الملحة التي يجب على الدولة القيام بها، لتعزيز الناتج المحلي وتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمها الاجتماعية والصحية، والتربوية وسواها".

بدوره، ذكر رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي أنّ "فرحتنا كبيرة اليوم ولكن غصّتنا كبيرة أيضاً فأخوة لنا في غزة يُقتلون وأهل لنا على الحدود يقاومون في وجه عدو مجرم، لا يعرف إنسانية ولا حدوداً".

وتوجّه إلى المزارعين في الجنوب بالقول: "أنتم كل يوم تثبتون أنكم المقاومون الأوائل وخط الدفاع الأول. تحملون شتلة التبغ بيد وصمودكم بيد اخرى. فهنيئاً لنا وللأرض وللجنوب بكم أنتم المتسلحين بحب الأرض وشتلة التبغ وهنيئاً لنا بأبنائكم الساعين للتسلح بالعلم والثقافة".

وإذ شدّد على أن إصرار "الريجي" على المضيّ في إقامة هذا الاحتفال "لفتة تحدٍ للاعتداءات المتكررة على أهلنا في الجنوب"، ذكر أنّ "ما فعلناه لجهة إتمام تسلّم المحاصيل بالسرعة القياسية وفي ظروف امنية خطيرة، ان من حيث وجود موظفينا الذين عملوا بجهد كبير، او من خلال نقل محاصيل المزارعين المنتشرة في أطراف البلدات المعرضة للقصف الدائم، إنما هو رسالة مفادها أننا لا نترك أهلنا في الظروف الصعبة، فهذه المؤسسة أسست للصمود منذ العام 1993 من خلال زراعة التبغ".

أما رئيس إتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ و التنباك حسن فقيه فلفت إلى أن "الريجي" بإدارة سقلاوي "تبحث عن عناصر الضوء والتطوير و التحسين و التألق حتى غدت على ما هي عليه.

وإذ تمنى "البحث جديّاً مع الشركات و"الريجي" في تعزيز "الفلاحة وفق المبدأ التعاوني بإشراف النقابات وبأسعار زهيدة"، أمل في "معاودة العمل ببرنامج التنمية الزراعية المستدامة قريباً".