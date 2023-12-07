المكاري: سنضم تقريرَي "رويترز" و"AFP" عن استشهاد عبدالله وإصابة آخرين للشكاوى المقدمة دوليًا بحق العدو

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، إلى أنّ "بعد 54 يومًا على استشهاد المصوّر الصّحافي عصام عبدالله من وكالة "​رويترز​"، وإصابة كريستينا عاصي من وكالة "Afp" و6 آخرين، صدر تقرير التّحقيق عن الوكالتَين، الّذي أدان العدو الإسرائيلي باستهداف الصّحافيّين مباشرةً بقذيفة دبّابة "​ميركافا​".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "​منظمة العفو الدولية​و​هيومن رايتس ووتش​ قد وضعتا التّقرير في خانة "جريمة حرب"، معلنًا أنّ "​لبنان​ سيضمّ هذين التّقريرَين إلى الشّكاوى المقدَّمة دوليًّا بحقّ العدو الإسرائيلي، كما سيتمّ إرسلاهما إلى الجهات الأمنيّة، القضائيّة والدّبلوماسيّة". وأكّد "أنّنا بدورنا سنتابع قضيّة استشهاد وإصابة الصّحافيّين إلى النّهاية ومن دون مهادنة".