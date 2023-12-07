جرح طلاب في معهد كونين إثر تناثر الزجاج جراء الغارة الإسرائيلية على البلدة

أدى تناثر الزجاج جرّاء الغارة الاسرائيلية على بلدة كونين إلى جرح طلاب في معهد البلدة، مع الإشارة إلى أن جروحهم طفيفة.

وفي وقت سابق، نفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدة كونين في جنوب لبنان.