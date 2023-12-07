قوى الأمن: توقيف 6 سوريين نفذوا عشرات عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية بالشوف وعاليه والمتن

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد شكاوى ومناشدات متعدّدة من المواطنين توافرت إلى قوى الأمن الداخلي، لوضع حدّ لعمليّات السّرقة الّتي تستهدف الأسلاك الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبخاصّة ضمن أقضية ​الشوف​ و​عاليه​ و​المتن​، كُلّفت القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها في مواقع حصول السّرقات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّة أفراد العصابة الّتي نفّذت عددًا كبيرًا من هذه العمليّات في الأقضية المذكورة، وهم السّوريّون: "ا. ز." (مواليد عام 1996) وهو صاحب إحدى البؤر في مخيم برج البراجنة ومطلوب بجرائم سرقة وغيرها، "م. أ." (مواليد عام 1991) وهو مطلوب بجرم سرقة، "ك. ف." (مواليد عام 2000)، "ح. ش." (مواليد عام 2002) وهو مطلوب بجرائم سرقة، "م. م." (مواليد عام 2000) و"م. م." (مواليد عام 1996)"؛ مشيرةً إلى أنّ "الأوامر أُعطيت للقوّة الخاصّة في الشّعبة من أجل تحديد مكان تواجدهم، وتوقيفهم بما أمكن من السّرعة".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخَي 28 و29-11-2023، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من تنفيذ كمائن ومداهمات في مناطق الروشة، مار الياس، طبرجا، النبعة وطريق المطار، نتج عنها توقيفهم وضبط 4 سيّارات نوع هيونداي "سوناتا" لون فضي، تويوتا "RAV 4" لون فضي، هوندا "CRV"، ومرسيدس"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشهم والسّيّارات، عُثر في سيّارة الأوّل وهي نوع "هيونداي سوناتا"، على أدوات لقصّ الأسلاك الكهربائيّة".

وبيّنت أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا أنّهم يشكّلون عصابتَي سرقة أسلاك كهربائيّة، ونفّذوا عشرات عمليّات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة، ومن داخل الغرف الكهربائيّة العائدة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ في العديد من مناطق جبل لبنان: السعديات، جدرا، سبلين، الجيّة، صوفر، أنطلياس، بكفيا، جبيل، الرّابية، بحمدون، فاريا وغيرها".

كما ذكرت أنّهم "أضافوا أنّهم يقومون ببيع المسروقات للأوّل، الّذي يملك "بؤرة" كسر داخل مخيّم برج البراجنة، ويتقاسمون قيمتها فيما بينهم. واعترف الأوّل بشرائه المسروقات منهم، ومن ثمّ يقوم ببيعها لصاحب بؤرة خردة في محلّة برج البراجنة- العاملية، ويُدعى: "ع. ط." (مواليد عام 2002، لبناني)". وتابعت: "على إثر ذلك، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة البؤرة المذكورة، وأوقفت صاحبها (ع. ط.). كما تمّ ضبط كميّة من ​الأسلاك الكهربائية​ والنّحاسيّة، وتمّ ختم البؤرة بالشّمع الأحمر؛ وبالتّحقيق معه اعترف بما نسب إليه".

وأفادت الشّعبة بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، وتمّ حجز السّيّارات الأربعة عدليًّا، والعمل جار لتوقيف باقي المتورّطين".