منصوري شارك بأعمال مؤتمر محافظي المصارف العربية في أبوظبي وعقد اجتماعات جانبية

شارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بأعمال المؤتمر الثامن عشر لمحافظي المصارف العربية والمنعقد في أبو ظبي، وكان له كلمة في الجلسة الافتتاحية إلى جانب مدير عام صندوق النقد العربي ومحافظي مصارف البحرين والأردن وموريتانيا. وعقد الحاكم بالانابة مجموعة اجتماعات جانبية قد تظهر نتائجها قريبًا بمجموعة اجراءات ونشاطات داعمة للبنان ومصرفه المركزي.

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