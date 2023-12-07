الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اوردت عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن

أوردت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" في بيان، عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر تشرين الثاني الفائت، وجاءت كالآتي: عنف جسدي 70، عنف جنسي 0، عنف معنوي 6 وعنف اقتصادي 0".

واشارت الى ان "صفة الجاني بالنسبة إلى الضحية: الزوج 41، الأب 11، الأم 2، الإخوة 5، غير ذلك 17"، موضحة أن "التقرير الشهري يشمل عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية".