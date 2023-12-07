وزير الزراعة بدأ جولة في محافظة الشمال مؤكدًا الوقوف إلى جانب المزارعين فيها

بدأ ​وزير​ الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، جولةً في محافظة ​الشمال​، استهلّها بلقاء مع المزارعين في منطقة زيتون أبو سمرا، واطّلع منهم على أوضاع الزيتون في المنطقة، مؤكّدًا "الوقوف إلى جانب أهلنا المزارعين في الشّمال".

وأشار المكتب الإعلامي للوزير، في بيان، إلى أنّ "المشاركين في اللّقاء أجمعوا على أنّ ما يحصل في ​الجنوب​ إنّما هو هم يأرق خاطر جميع أبناء الوطن، والوقوف إلى جانبهم هو واجب في مواجهة أيّ عدوان يتهدّد أمن الوطن وسيادته".

وأشاد الحاج حسن خلال اللّقاء بـ"منطقة الشّمال الّتي طالما كانت خزّانًا للمؤسسة العسكرية، إن بأبنائها البررة أفرادًا وضبّاطًا وعسكريّين في الجيش ال​لبنان​ي، أو من خلال أبنائهم الشّهداء الّذين سقطوا دفاعًا عن لبنان".