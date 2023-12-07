ندوة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية تحت عنوان "غزّة في ميزان القانون"

عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية ندوة تحت عنوان "غزّة في ميزان القانون"، بإدارة عميد الكلية محمد حسن قاسم وحاضر فيها الدكتور وليد عبد الرحيم حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني مفصّلاً الجرائم المرتكبة في غزّة وتوافر أركانها.

بدورها، قدّمت المحامية سندريللا مرهج محاضرة بعنوان المسؤولية الجنائية للمسؤولين الاسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في غزة، شرحت فيها التكييف القانوني لطبيعة النزاع المسلح الدائر، وخلصت إلى أنّ النزاع مسلح دولي والجرائم حرب وضد الإنسانية وعدوان وابادة جماعية إضافة إلى جرائم مستمرة واحتلالًا ممنهجًا مستمرًا، حيث فصّلت الأسس القانونية والفرق بين المنظمات الإرهابية والحركات المقاومة في المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وقدّمت مرهج الدلائل القانونية على ارتكاب الحكومة الإسرائيلية التضليل الإعلامي، كما شرحت ماهية المسؤولية الجنائية بفرعيها المفهوم والأركان في الفصل الاول، وهوية المسؤولين جنائيًا المباشرين وغير المباشرين في الفصل الثاني، كما ذكرت السياسيين والعسكريين والمدنيين والأشخاص المعنويين والممولين إضافة إلى امكانية مساءلة الدولة جنائياً في المستقبل.

وقدّمت مرهج شرحًا حول الولاية القضائية للمحكمة الجنائية لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين، وغيرها من المحاكم الوطنية والدولية الخاصة التي يمكن ان تنشأ.