الراعي: ننادي بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة إبادية وتدميرية مبرمجة ولا يمكننا الوقوف متفرجين

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في كلمة له من مطرانيّة الرّوم الكاثوليك في ​صور​، "أنّنا أتينا لنقول لكلّ أبناء ​الجنوب​ إنّنا معهم في مأساتهم، في تشريدهم وفي حاجاتهم، ونحن متضامنون وملتزمون بأن نصمد بوحدتنا وفي أرضنا، على الرّغم كلّ شيء".

ووجّه تحيّة إلى "شعبنا الصّامد في الجنوب رغم كلّ الاعتداءات"، مشيرًا إلى "أنّنا نحمل لواء قضيّتنا اللّبنانيّة، ولواء مأساة ​الشعب الفلسطيني​، وفي الأساس نحن في ​لبنان​ نحمل ​القضية الفلسطينية​ منذ عام 1948، وننادي بها منذ 75 عامًا ومستمرّون بذلك".

وشدّد الراعي على أنّ "الحرب على ​غزة​ إباديّة وتدميريّة مبرمجة، ولا يمكننا الوقوف متفرّجين".