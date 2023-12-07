إسرائيل توجه النازحين نحو معبر رفح .. مصطفى بكري : مصر لن تظل مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على بيان الخارجية الفلسطينية بشأن توجه النازحين نحو معبر رفح.

وقال بكري عبر منصة «إكس - تويتر سابقًا»: «عندما تقول الخارجية الفلسطينية: إن إسرائيل توجه النازحين نحو معبر رفح، فأعلم أنها المؤامرة للتهجير القسري وتصفية القضية، وأعلم أيضا أن مصر لن تظل مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط، كل الأساليب مطروحة، مصر لن تكون أبدًا أداة لتنفيذ المخطط ولن تسمح بالمساس بأرضها وحدودها».

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في خانيونس جنوبي غزة.

وقال نتنياهو في بيان: "عندي شيئان أريد إطلاعكم عليهما: قلت أمس (الثلاثاء) إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل يحيى السنوار".

وأكد أن "منزله ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هذه هي مسألة وقت فقط حتى أن نلقي القبض عليه".

والثلاثاء دخل الجيش الإسرائيلي خانيونس، ثاني أكبر مدن غزة، في سعيه للقضاء على حركة حماس في القطاع.

وأضاف نتنياهو: "ثانيا، نمارس ضغوطا كي يتسنى للصليب الأحمر زيارة مختطفينا".

وقال: "تحدثت اليوم (الأربعاء) مرة أخرى مع رئيسة الصليب الأحمر، وقلت لها إن عليها التوجه إلى قطر، التي ثبت أن لديها أداة ضغط على حماس، وأن تطالب بأن يتسنى للصليب لأحمر زيارة مختطفينا وبالطبع تزويدهم بالأدوية".

وكانت حماس أفرجت عن عشرات الرهائن خلال هدنة استمرت أسبوعا في غزة، لكن الحركة وفصائل أخرى في القطاع لا تزال تحتفظ بأكثر من 130 رهينة.