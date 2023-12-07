دبلوماسي سابق: أصبح واضحًا للإدارة الأمريكية بعد شهرين بأن إسرائيل وصلت إلى أقصى ما يمكن القيام به من عمليات في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدبلوماسي السابق “بسام بربندي”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” باتت في وضع دولي حرج، بسبب دعمها غير المشروط إلى تل أبيب في حربها على قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات لـ “الحدث”، أنه أصبح واضحا الآن للإدارة الأمريكية بعد شهرين من القتال، أن إسرائيل وصلت إلى أقصى ما يمكن القيام به من عمليات في قطاع غزة.

وأفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية بشأن الأحداث في قطاع غزة، ولم تستمع إلى الأطراف الفلسطينية أو حتى الجهات الإقليمية الفاعلة في الملف الفلسطيني.