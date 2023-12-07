كاتب سياسي: الحرب في السودان تحولت لتبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريع بشأن استهداف المدنيين والبنية التحتية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني “عادل إبراهيم حمد”، أن الحرب في السودان تحولت إلى تبادل للاتهامات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن طرفي الصراع المسلح في السودان يسعيان للثأر والانتقام من بعضهما البعض على حساب المواطن السوداني.

وأوضح أن الشعب السوداني يعاني من أوضاع إنسانية وصحية واقتصادية واجتماعية صعبة، بسبب استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ودعا طرفي النزاع إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والنظر إلى مصلحة السودانيين لكي ينعم المواطن بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.