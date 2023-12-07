زراعة الشيوخ: منح كارت الفلاح لأراضى مشروع المليون ونصف فدان خطوة هامة

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار منح نحو 1300 شركة من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، كارت الفلاح، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة تأتى فى إطار الاهتمام بدعم القطاع الزراعى بهدف التوسع فى الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الجبلى، إن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن كارت الفلاح يسهل حصول المزارع على الأسمدة بالأسعار المدعمة، وكذلك تسهيل الحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، الأمر الذى يساعد المزارعين فى مهمتهم ويشجعهم على التوسع فى الزراعة.

وتابع الجبلى :"أيضا يساعد كارت الفلاح، فى استفادة المزارعين من الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح"."

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تلك الخطوة، والتى تتماشى مع توصيات اللجنة من قبل بشأن توفير الأسمدة المدعمة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، مؤكدا أن ذلك يستهدف فى النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع فى الإنتاج الزراعى وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمام كبير فى ظل التحديات العالمية التى تواجه الأمن الغذائي.

ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، إلى استكمال ذلك النهج فى تقديم الأسمدة المدعمة لباقى المساحات الكبيرة، التى تلتزم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة من الدولة، ما يخفف على الدولة أعباء سد الفجوة فى تلك المحاصيل.