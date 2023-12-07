شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة.. 14 سؤالا وإجابة توضح إجراءات الاقتراع والانتخاب.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان، "الرئيس القادم من التصويت لـ"التنصيب".. 14 سؤالا وإجابة توضح إجراءات الاقتراع والانتخاب لضمان حسن سير العملية الانتخابية.. بداية من دور القضاة ووكلاء المرشحين فى اللجان ومندوبى وسائل الإعلام.. وكيفية حلف اليمين"، تفاصيل إجراءات الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، قبل ساعات من انطلاق تصويت المصريين فى الداخل الأحد المقبل 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام.

حيث يدلى خلالها 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين وهم كل من عبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وتتميّز الانتخابات بطابع تنافسى عندما يحظى المواطنون بفرص متكافئة وعادلة لخوض المعركة الانتخابية بهدف الفوز بمناصب فى الحكم، فالمنافسة السياسية هى ركن أساسى فى الانتخابات التى تعكس حقًا إرادة الشعب.

موقع برلماني

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الرئيس القادم من التصويت لـ"التنصيب".. 14 سؤالا وإجابة توضح إجراءات الاقتراع والانتخاب لضمان حسن سير العملية الانتخابية.. بداية من دور القضاة ووكلاء المرشحين فى اللجان ومندوبى وسائل الإعلام.. وكيفية حلف اليمين