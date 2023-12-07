شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى النائب خليفة رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار الدكتور حنفى جبإلى، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، النائب خليفة رضوان خلف- عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 .

وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى ، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة، إعلان رئيس مجلس النواب، خلو المقعد البرلمانى بعد تلقيه إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، حيث تنص المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.