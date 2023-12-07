شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مشاركة المواطنين فى التصويت بالانتخابات الرئاسية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن المصريين بالخارج إن مشاركة كافة المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء واجب وطني وحق دستوري.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن نزول المواطنين للمشاركة بمثابة رد جميل للقيادة السياسية لما حققته من إنجازات في كافة المجالات الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى وخطوة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الاخيرة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التى لمسناها على مدار السنوات الماضية والتي أحدثت نقلة تاريخية وغير مسبوقة في كافة القطاعات.