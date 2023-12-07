وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائب خليفة رضوان

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله النائب خليفة رضوان خلف رضوان - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، الذى وافته المنية -اليوم - الخميس 7 ديسمبر 2023.

ودعا الوكيلان، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة، إعلان رئيس مجلس النواب، خلو المقعد البرلمانى بعد تلقيه إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، حيث تنص المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.