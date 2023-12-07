شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الإصلاحى الحر يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر التيار الإصلاحي الحر التصريحات الصادرة عن عميحاى إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي في حكومة نتانياهو، والتي حث فيها السلطات الإسرائيية على إعدام الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية.

ووصف التيار تلك التصريحات بـ"الحمقاء"، مؤكدًا أن حكومة نتانياهو قد فقدت صوابها، خاصة بعد الفشل الذريع في تحقيق أي من مستهدفات عملياتها في غزة منذ أحداث 7 أكتوبر.

وطالب التيار بضرورة تقديم هذا الوزير لاستقالته أو إقالته من الحكومة، خاصة وأن نفس الوزير قد طالب سابقا بإلقاء السلاح النووي على المدنيين في غزة.

وشدد التيار على أن دم الفلسطينيين ليس مستباحُا وأن مثل تلك التصريحات تؤجج الصراع ولا تدفع إلى التهدئة وأنها تعكس تخبط حكومة نتاياهو وإفلاسها السياسي خاصة بعد الموقف الصلب من الدولة المصرية في رفض التهجير وتصفية القضية.