شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يدعو للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. ويؤكد: لمست تجاوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المصريين للمشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المصرية والتي تجري عملية التصويت فيها خلال ساعات، مؤكدا أن التغير السلمي لأي سلطة طريقه الوحيد هو صناديق الاقتراع، وأن من يرغب في التغيير أو عدم التغيير عليه المشاركة والتعبير عن إرادته في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأضاف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، أنه لمس تجاوب المصريين مع برنامجه الانتخابي أثناء المؤتمرات الانتخابية، مؤكدا أن البرنامج الانتخابي الذي قدمه حرص فيه علي وضع حلول واقعية والنفاذ إلى المشكلات التي تعاني منها مصر، خاصة إصلاح التعليم والاقتصاد.