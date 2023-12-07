شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تكميلية مرتقبة بدائرة جرجا بعد وفاة النائب خليفة رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل النائب خليفة رضوان خلف، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج، إلي جوار ربه اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، بعد صراع مع المرض.

ونعي البرلماني، المستشار الدكتور حنفى جبإلى، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما نعي الفقيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

ومن المتوقع، أن يعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلو المقعد البرلمانى في أول جلسة بعد تلقيه إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة العضو.

وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، حيث تقضي بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفه.

يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت في مادتها 392، مسألة وفاة العضو وتأبينه و خلو المقعد، حيث تقضي بأن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وتشير المادة القانونية، أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.