ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا تجمّعات العدو في محيط المركز الثّقافي ومسجد الظّلال شرق ​خان يونس​ بوابل من قذائف الهاون من العيار الثّقيل والنّظامي عيار 60، ونؤكد وقوع إصابات محققة في صفوف العدو.

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": قصفنا تجمعات العدو شرق خان يونس بوابل من القذائف وأوقعنا إصابات في صفوفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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