"الأونروا" اعلنت ارتفاع عدد القتلى من موظفيها في قطاع غزة إلى 132 شخصا منذ السابع من تشرين الاول

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "ارتفاع عدد القتلى من موظفيها في قطاع غزة إلى 132 شخصا منذ السابع من تشرين الاول".

وأشارت الى أن "أكثر من مليون نازح داخليا يحتمون في 98 منشأة تابعة للأونروا في المركز وفي منطقتي خان يونس ورفح".

وحذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني في وقت سابق، من أن "الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية".