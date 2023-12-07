"كتائب القسام": الاشتباك مع 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق خان يونس

أشارت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى أنّ "مقاتلينا اشتبكوا مع قوّة راجلة من 6 جنود إسرائيليّين، وتمكّنوا من إيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خان يونس".
وأفادت بـ"أنّنا ندكّ تحشّدات قوّات العدو المتوغّلة في محورَي شمال وشرق مدينة خان يونس، بقذائف الهاون".
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