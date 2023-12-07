"كتائب القسام": الاشتباك مع 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق خان يونس

أشارت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى أنّ "مقاتلينا اشتبكوا مع قوّة راجلة من 6 جنود إسرائيليّين، وتمكّنوا من إيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة ​خان يونس​".

وأفادت بـ"أنّنا ندكّ تحشّدات قوّات العدو المتوغّلة في محورَي شمال وشرق مدينة خان يونس، بقذائف الهاون".