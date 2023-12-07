"اليونيسكو" أدرجت منقوشة الزعتر اللبنانية على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية

أعلنت منظمة اليونسكو أنها "أدرجت منقوشة الزعتر اللبنانية على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية"، واصفة إياها بأنها "راسخة في الهوية" اللبنانية. فيما لا تزال المنقوشة من الخيارات الأرخص ثمنا بين المأكولات اللبنانية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ العام 2019.

وقررت اليونسكو "إدراج العجينة الشهيرة التي يوضع عليها الزعتر الممزوج بالزيت وتُخبز في الفرن أو على "الصاج" ضمن التراث الثقافي غير المادي، بناء على طلب قدمه لبنان في آذار العام 2022.

هذا، وذكّرت اليونسكو في وصفها للمنقوشة بأنها "خبز مسطح يُعد في المنازل والمخابز المتخصصة، ويستمتع السكان المنحدرون من جميع الخلفيات في لبنان بتناوله في وجبة الفطور".