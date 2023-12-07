كركي: تعديل البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة معنا التي تقدم العناية الطبية لأجرائها المضمونين

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، إلى أنّ "في ظلّ الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد، والّتي طالت جميع القطاعات لاسيّما ​القطاع الصحي​، وحيث أنّ بعض المؤسّسات دأبت منذ فترة طويلة بالتّعاقد مع الصندوق لتقديم العناية الطبيّة إلى الأجراء العاملين لديها ولأفراد عائلاتهم، وحيث أنّ قيمة البدل المقطوع المعمول به حاليًّا لم يعد يتناسب مع ارتفاع الأسعار المعمول بها في السّوق،

واستنادًا إلى قرار مجلس إدارة الصّندوق رقم 1261 المتّخذ في الجلسة عدد 1018 تاريخ 21/11/2023، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 131/1 تاريخ 4/12/2023، المسجّل لدى قلم المديريّة العامّة بالرقم 2139 تاريخ 6/12/2023، أصدر المدير العام للصندوق الوطني ​محمد كركي​، المذكّرة الإعلاميّة رقم 731 تاريخ 7/12/2023؛ الّتي تنصّ على الآتي:

أوّلا: تعدّل قيمة البدل المقطوع للمؤسّسات المتعاقدة، عن كلّ مستفيد، لتقديم العناية الطبيّة إلى الأجراء المضمونين العاملين لديها ولأفراد عائلاتهم المستفيدين، وفقًا لما يلي:

- 8,366,000 ل.ل. (ثمانية ملايين وثلاثمئة وستة وستون ألف ليرة لبنانيّة) سنويًّا.

- 2,091,000 ل.ل. (مليونان وإحدى وتسعون ألف ليرة لبنانيّة) فصليًّا.

- 697,000 ل.ل. (ستمئة وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانيّة) شهريًّا.

ثانيًا: تُستثنى الأعمال الطبيّة التّالية من البدل المقطوع المحدّد أعلاه، وتبقى على عاتق الصّندوق:

- جراحة القلب المفتوح.

- ​غسيل الكلى​.

- زراعة الأعضاء البشرية.

- زراعة نقيّ العظم.

- غسيل الدم من الكوليسترول.

- المستلزمان الطّبيان "TAVI" و"LVAD" والأعمال الطبيّة الملازمة لهما.

ثالثًا: يُعمل بهذه المذكرة الإعلاميّة اعتبارًا من تاريخ 1/1/2024".

في هذا السّياق، دعا كركي الشّركات والمؤسّسات الّتي تستخدم أجراء مسجّلين في الضّمان، والرّاغبة بهذا النّوع من التّعاقد مع الصّندوق، "التّقدّم بالمستندات المطلوبة منهم إلى قلم المديريّة العامّة لإجراء المناسب. كما يمكنهم، لمزيد من المعلومات، مراجعة مديريّة العلاقات العامّة في الصّندوق، لوضعهم بتفاصيل هذا العقد وتزويدهم بالمستندات المطلوبة".