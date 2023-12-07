وزير البيئة واصل لقاءاته خلال مشاركته في مؤتمر المُناخ في دبي

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مع اعضاء من الوفد اللبناني في الجلسة الختامية للاسبوع الاول من مؤتمر المناخ حيث باشرت الدول الاعضاء رفع اقتراحاتها لرئاسة المؤتمر.

وناقش مع المديرة الإقليمية في البنك الدولي مسكي برهان في دبي، التعاون القائم بين وزارة البيئة والبنك الدولي في عدة مشاريع سيتم اطلاقها قريباً حول إدارة النفايات الصلبة ومكافحة حرائق الغابات، والاتفاق على اطلاق التقرير الاول حول "التغير المناخي والتنمية في لبنان" في اوائل العام المقبل.

كذلك التقى ياسين رئيس مشروع "العمل من اجل المناخ في جنوب المتوسط" نجيب أمين وهو مشروع مموّل من الاتحاد الاوروبي وجرى الاتفاق على تعزيز التعاون لمساعدة 46 بلدية في لبنان على وضع خطط ومشاريع للتكيف مع التغير المناخي وضمها لـ "ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط".