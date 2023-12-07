متحدث باسم الخارجية الأميركية: نحمّل "حزب الله" مسؤولية التصعيد ولبنان كدولة ليس طرفًا بهذه الحرب

اعتبر المتحدث الاقليمي باسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ ان "الولايات المتحدة الاميركية لديها قلق شديد بسبب التصعيدات بين لبنان واسرائيل على الخط الازرق".

واشار في حديث لقناة الـ"LBCI"، الى اننا "نحمّل حزب الله مسؤولية التصعيد ولبنان كدولة ليس طرفًا في هذه الحرب ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر"، معتبرا أن "صواريخ حزب الله تؤدي الى تصعيد في المنطقة".

وسأل ويربيرغ "لماذا حزب الله المدعوم والمموّل من ايران يحاول أن يضع الشعب اللبناني في خطر كما فعلت "حماس" بالشعب الفلسطيني؟".

وأكد أن "لا جديد في زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين، ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل، وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني". واوضح اننا "سنقوم بمناقشات مع كل الاطراف لتحديد الوضع في المنطقة واطلاق الرهائن ودخول المساعدات".