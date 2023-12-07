بوتين: الاقتصاد الروسي سيسجل العام الجاري أعلى وتيرة نمو بين الاقتصادات الأوروبية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على "سلامة واستقرار النظام المالي في روسيا وأن الاقتصاد الروسي سيسجل العام الجاري أعلى وتيرة نمو بين الاقتصادات الأوروبية".

وأوضح بوتين، في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى الاستثمار "روسيا تنادي" في موسكو، أن "توقعات الخبراء بتسجيل عجز في الميزانية الروسية بواقع 5% لم تتحقق، وبشكل عام النظام المالي الروسي في حالة طبيعية تماما، واسمحوا لي أن أذكركم أنه في بداية العام توقع بعض الخبراء أن تواجه روسيا عجزا في الميزانية بنسبة 3 أو حتى 5% من الناتج الإجمالي للبلاد، لكن هذا لم يحدث".

وتوقع أن "ينمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.5% على الأقل هذا العام، ما يعد مؤشرا جيدا للاقتصاد الروسي"، لافتا إلى أن "روسيا تتقدم على جميع دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات النمو".

وأضاف "تمويل عجز الميزانية الروسية تم بالاعتماد على الموارد المحلية وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة"، مشيراً إلى أن "الشركات الروسية أصبحت تعتمد على مصادر الإقراض الداخلية التي حلت محل مصادر التمويل الخارجية".