"كتائب القسام": استهدفنا آليتَين و15 جنديًا إسرائيليًا شرق خان يونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح

أفادت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مقاتلينا استهدفوا قوّة صهيونيّة راجلة مكوّنة من 15 جنديًّا، بثلاث عبوات مضادّة للأفراد "رعديّة"، ما أدّى إلى وقوع أفراد القوّة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خان يونس".
وذكرت "أنّنا استهدفنا أيضًا جرّافةً عسكريّةً بقذيفة "تاندوم"ـ في محور شرق مدينة خان يونس، ودبّابة ميركافا إسرائيليّة في محور شرق مدينة خان يونس، بقذيفة "الياسين 105".
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