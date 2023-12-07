زلزال بقوة 7,3 درجات يضرب جنوب فانواتو في المحيط الهادئ

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بأن "زلزالاً بقوة 7,3 درجات يضرب جنوب فانواتو في المحيط الهادئ". وأوضح المركز، أن "الزلزال سجّل على عمق 35 كيلومترًا على بعد نحو 23 كيلومترًا جنوب بلدة إيسانجيل".

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