أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر اليوم موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام، والساعة 3:40 تجمعا لجنود الاحتلال في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع بياض بليدا وتجمعين لجنود إسرائيليين في موقعي جل العلام وخلة وردة بالأسلحة المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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