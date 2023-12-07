"حزب الله": استهدفنا موقع بياض بليدا وتجمعين لجنود إسرائيليين في موقعي جل ‏العلام وخلة وردة بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر ال‏يوم موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر ‏اليوم تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام، والساعة 3:40 تجمعا لجنود الاحتلال في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة". ‏