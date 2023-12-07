"حزب الله" نعى عماد الرشعيني وحاتم جعفر من مدينة الهرمل في البقاع

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عماد محمد الرشعيني "أبو الفضل" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
كذلك أعلن الإعلام الحربي أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حاتم علي جعفر "كاظم" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
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