أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​" - الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، "زيادة رحلاتها خلال فترة الأعياد، حيث ستسيّر 151 رحلة إضافيّة خلال الفترة الممتدّة من 14 كانون الأوّل 2023 ولغاية 10 كانون الثّاني 2024، بالإضافة إلى الرّحلات النّظامية".

كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الشرق الأوسط" أعلنت زيادة عدد رحلاتها من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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