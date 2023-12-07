لجنة تقصي الحقائق النيابية بملف مسبح إميل لحود تابعت جلساتها تمهيدًا لكتابة التقرير النهائي

اجتمعت لجنة تقصّي الحقائق النّيابيّة في ملف مسبح ​إميل لحود​ الأولمبي، المنبثقة عن ​لجنة الشباب والرياضة​ النيابية، برئاسة النّائب ​سيمون أبي رميا​ وحضور النّواب الأعضاء: غسان عطالله، بيار بو عاصي، وضاح الصادق وينال الصلح.

ووجّهت اللّجنة أسئلةً إلى المدعوّين حول ملف المسبح، منذ أن أصبح الملف بعهدة ​مجلس الإنماء والإعمار​، واطّلعت من الشّركات الحاضرة على حيثيّات المشروع، وأخذت الأجوبة عن الأسئلة الّتي طرحها النّواب. وستتابع لجنة تقصي الحقائق جلساتها حتّى الانتهاء من عملها، تمهيدًا لكتابة التّقرير النّهائي.

وكان قد حضر الاجتماع كلّ من مدير شركة "هاي كون- Hicon" عماد الخطيب، وابراهيم ابراهيم وسليم سكرية ممثّلَين عن مجلس الإنماء والإعمار، والمهندسين رفيق خوري وطوني شمعون عن شركة الاستشاري "رفيق الخوري وشركاه".