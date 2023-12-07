فياض اختتم لقاءاته في دبي: لفك الحصار المالي المفروض على لبنان والعمل لتأمين الإستثمارات اللازمة

اختتم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مشاركته في قمة تغير المناخ التي انعقدت في مدينة دبي حيث القي كلمة لبنان خلال الطاولة المستديرة التي ضمت أكثر من 50 وزير طاقة من بلدان العالم بالإضافة إلى كبار مسؤولي الطاقة في الإتحاد الاوروبي ووكالة الطاقة الدولية (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

وشدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال اختتام مشاركته في قمة تغير المناخ التي انعقدت في مدينة دبي، على "الإصلاحات التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه لجهة رفع الدعم عن سعر المحروقات النفطية وأسعار الطاقة في لبنان مما خفّض إستهلاك المحروقات النفطية بـــ40 % وحسّن المتانة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان".

ودعا فياض، كل "الجهات الدولية لفك الحصار المالي المفروض على لبنان لناحية العمل لتأمين الإستثمارات اللازمة ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة"، مؤكداً ان "لبنان ضاعف اكثر من ثماني مرات ما هو مطلوب عالمياً بما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتحددة كما خُفضت الفاتورة النفطية اكثر من ٤٠ بالمئة".

كذلك أكد على "ضرورة ايجاد مستثمرين في موضوع الطاقة المتجددة".

كما شارك فياض في حوار حول "السوق العربية المشتركة لقطاع الكهرباء" بتنظيم من جامعة الدول العربية، حيث أكد على "أهمية الربط العربي على مستوى خطوط النقل بهدف تأمين استدامة الكهرباء الى كل المواطنين على مساحة العالم العربي، مفنِّداً وضع قطاع الطاقة في لبنان والدور الكبير الذي تلعبه سوريا في ربط لبنان مع كل من مصر والأردن"، داعياً الى "إعادة الإعتبار لسوريا داخل العالم العربي كونها المنفذ الوحيد للبنان بإتجاه شبكات الطاقة العربية".

كذلك إجتمع فياض مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا الذي أعلن عن بدء العمل بصندوق جديد للتنمية الطاقوية بقيمة ٤ مليار دولار أميركي.

وتم التوافق بين فياض لاكاميرا على ضرورة أن "يعمل لبنان على تحضير الملفات اللازمة للإستفادة من هذا الصندوق في دعم القطاع الخاص في لبنان وبناء محطات إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية".