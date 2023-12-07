قاسم بحث مع طوني فرنجية بمواضيع داخلية وإقليمية والتطورات في غزة وجنوب لبنان

التقى نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشّيخ ​نعيم قاسم​، النّائب ​طوني فرنجية​، يرافقه القياديّان في تيّار "المردة" شكيب خوري وبيار بعقليني والمحامي أنطوان فنيانوس، بحضور عضو المجلس السّياسي في "حزب الله" ​محمد الخنسا​. وتناول المجتمعون مواضيع عامّة وسياسيّة داخليّة وإقليميّة، وخاصّةً موضوع تطوّرات الوضع في ​غزة​ و​جنوب لبنان​.

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