زار وفد من أعضاء الهيئة التّنفيذيّة في المجلس العام الماروني، برئاسة ميشال متى، قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، لتأكيد "دعمهم للمؤسسة العسكرية كصمّام الأمان للدّولة والمواطنين، وبخاصّة في الوقت الرّاهن".
وأبدى أعضاء الوفد استنكارهم "للحملات التّحريضيّة الّتي يتعرّض لها قائد الجيش"، معربين عن رفضهم "الفراغ في مركز القيادة أو التّعيين في ظلّ الشّغور في موقع رئاسة الجمهورية، بخاصّة في هذه المرحلة الدّقيقة والخطيرة في تاريخ لبنان، إذ أنّ العماد عون موضع ثقة لدى اللّبنانيّين كافّة".
وأثنوا على "الجهود والحكمة الواضحَين من القيادة والضبّاط والعناصر، في ضبط إيقاع التّوتّر الأمني وفي محاولة توفير الأمن والأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من المجلس الماروني زار قائد الجيش مستنكرًا الحملات التحريضية ضده: نرفض الفراغ بمركزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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