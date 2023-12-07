لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى بيروت: عودة انتظام العمل بالمستشفى ونأمل بتسديد المستحقات فورًا

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، أنّ "بعد انتهاء التّحرّك المطلبي الّذي نفّذه العاملون في المستشفى صباح اليوم، وأدّى إلى رفع الصّوت عاليًا، ولفت نظر المعنيّين إلى ما يمرّون به من صعاب والتّواصل المباشر وغير المباشر معهم، عاد انتظام العمل في المستشفى إلى وضعه الطّبيعي في كل أقسامه بدءًا من بعد ظهر اليوم".

وأعربت في بيان، عن أملها في "إيجاد الحلول المناسبة وتسديد المستحقّات بشكل فوري، منعًا لمعاودة التّحرّكات والتّصعيد لا سمح الله، إذا ما دعت الحاجة"، مثمّنةً "وقوف العاملين الشّجعان والمضحّين إلى جانب حقوقهم بكلّ تفان وإصرار".

وأبدت اللّجنة تقديرها لـ"تفاعل وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، وتعاونه لحلحلة الأزمة الرّاهنة، عبر اتصالاته وتدخّله المباشر. ويبقى الشّكر موصولًا لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة أسمر والوفد المرافق لحضوره لهذا التّحرّك، وهو الّذي لم يوفّر فرصةً إلّا ووقف مع حقوقنا، وشارك بأغلب تحرّكاتنا؛ وفتح كلّ قنوات التّواصل مع المعنيّين لإيصالنا إلى برّ الأمان".

وأعلنت أنّ "اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة لحين تسديد الحقوق كافّة، وسيتمّ اتخاذ القرار المناسب في حينه وفي الوقت المناسب".