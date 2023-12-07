بوشكيان قيّم مع شيخ زيارته إلى الهند ولقاءاته ومشاركته في مؤتمر دولي حول الغذاء

التقى وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، السّفير ​الهند​ي في ​لبنان​ محمد نور الرحمن شيخ، وقيّم معه زيارته إلى الهند قبل شهر تقريبًا، ومشاركته في مؤتمر دولي حول الغذاء، ولقاءه مع المسؤولين الهنود في الحكومة وفي القطاع الخاص.

وكان التّوافق قائمًا على إيجابيّة الزّيارة، والنّتائج الّتي نجمت عنها لجهة التّأكيد على تقوية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، والتّحضير لاتفاقيّة تعاون بين وزارتَي الصّناعة في كلتَي الدّولتين.