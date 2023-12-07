قوى الأمن: توقيف 4 مروجي مخدرات بالجرم المشهود في ساحة شاتيلا والرملة البيضاء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "معلومات توافرت لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، عن تواجد مروّجَي مخدرات في محلّة ساحة شاتيلا. ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قامت بها عناصر المفرزة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما: "و. م." (مواليد عام 1992، لبناني) و"ح. ح." (مواليد عام 1992، فلسطيني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من هذه المفرزة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلّة المذكورة على متن سيّارة نوع "مرسيدس"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشهما والسّيّارة، عُثر بحوزتهما على أنواع متعدّدة من المواد المخدّرة، عبارة عن 58 حبّة متنوّعة، بالإضافة الى كميّة من مادّتَي السالفيا وحشيشة الكيف مقسّمة وجاهزة للتّرويج".

وكشفت الشّعبة أنّ "في سياق متّصل، تمكّنت عناصر مفرزة استقصاء بيروت من توقيف مروّجَي مخدّرات بالجرم المشهود، على متن دراجة آليّة من دون لوحات في محلّة الرملة البيضاء، وهما السّوريّان: "ع. ح." (مواليد عام 2001) و"ع. م. ش." (مواليد عام 2001)".

ولفتت إلى أنّ "بتفتيشهما والدّرّاجة، تمّ ضبط كميّة من مادّتَي السالفيا وحشيشة الكيف، وحبوب كبتاغون"، وأفادت بأنّ "الموقوفين أودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، عملًا بإشارة القضاء المختص".